صحيفة تركية: الصراع على النفوذ في ليبيا يتصاعد بين أنقرة وأثينا

نشرت صحيفة أحوال التركية تقريرا حول أحدث حلقات الصراع بين تركيا واليونان، وموضحة أن النفوذ في ليبيا أصبح مجال التنافس الرئيسي بين الدولتين في الوقت الحالي.

وفي إطار جهود أثينا لتأمين مصالحها في شرق البحر المتوسط أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارته الرسيمة للدولة الواقعة في شمالي إفريقيا يوم الاثنين أن اليونان “عادت” إلى ليبيا.

والتقى الوزير بعدد من المسؤولين ليؤكد لهم دعم اليونان للحكومة الليبية المؤقتة. كما أثار ديندياس قضية ترسيم الحدود البحرية، مستنكرًا مذكرة الحدود البحرية الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية السابقة –حكومة الوفاق الوطني-.

وشدد على أن “اليونان تؤمن دائما بأن حل مشاكل ليبيا يجب أن يأتي من الرحيل الفوري لجميع القوات المسلحة الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية”. واليونان عادت لتقديم المساعدة بقدر ما تستطيع. مع شعبنا وبهويتنا كعضو في الاتحاد الأوروبي ونأمل في الحفاظ على صداقتنا مع ليبيا ومساعدة ليبيا على المضي قدمًا لتصبح دولة مزدهرة ومستقرة.

والتقى دندياس في زيارته إلى بنغازي نائب رئيس الوزراء الليبي حسين عطية عبد الحفيظ القطراني ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللذين يرغبان في رؤية انسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي لم يوافق على المذكرة التركية الليبية وهو ما يمثل عائقًا خطيرًا مقارنة بالاتفاقية اليونانية المصرية -التي وافقت عليها الحكومات والبرلمانات-. كما أعرب القطراني عن معارضته المباشرة للمذكرة التركية الليبية الاثنين.

والتكتيكات التي اتبعتها أثينا ليست منفصلة عن التطورات في أوروبا. يُنظر إلى تصريح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الأسبوع الماضي بشأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه مرتبط بهدف روما وباريس لملء الفراغ الذي تركته ألمانيا في البحر المتوسط.

وقبل الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر تسعى أثينا وأنقرة لتأمين مصالح كل منهما في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا كما يتضح من كثافة الاتصالات التي يجرونها مع الحكومة الانتقالية.

بعد زيارة الأسبوع الماضي التي قام بها وفد يوناني برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى طرابلس، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد محمد دبيبة في أنقرة يوم الاثنين، مؤكداً -على الأقل من حيث المظاهر- أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستفعل ذلك، وأنها لن تعرض مكانة تركيا للخطر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

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