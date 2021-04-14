طرابلس 14 ابريل 2021 ( وال ) – نشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارًا من اليوم الأربعاء وفقًا للنشرة الصادرة عن إدارة التوقعات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد.

ملخص عام :تقلبات جوية متوقعة بداية من مساء الغد علي اغلب مناطق غرب ليبيا مصحوبة بموجة حر ورياح قوية تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتدني الرؤية الأفقية وتتحرك تدريجيا ناحية الشمال الشرقي يوم الجمعة .

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب الرياح : شمالية غربية خفيفة السرعة ، وتتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة قد تتجاوز سرعتها (80)كم/س تسبب في أثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية خاصة صباح يوم الجمعة درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-26) مْ هذا اليوم وتسجل إرتفاع ملحوظ يوم الجمعة حيث من المتوقع أن تسجل مابين(33-38) مْ وتتجاوز (40) مْ علي بعض المناطق مع تحسن في حالة الطقس بداية من مساء الجمعة.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، تتحول إلى جنوبية شرقية على اغلب المناطق مساء يوم الجمعة نشطة السرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25 – 32) مْ وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الجمعة على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

الطقس السماء صافية إلى قليلة السحب الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية ونشطة السرعة إلى قوية خاصة على غدامس والحمادة تسبب في أثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية خاصة صباح يوم الجمعة درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على الحمادة والجفرة .

الكفرة – السرير – تازربو:

الطقس السماء صافية إلى قليلة السحب الرياح شرقية جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35-38 مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:35) شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:37) .(وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال