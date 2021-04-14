شركة الكهرباء تطلب من المساجد إطفاء المكيفات مباشرة بعد انقضاء كل صلاة

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنه في إطار سعي للتقليل من استهلاك الكهرباء، والتنسيق المشترك مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية لرفع درجة الوعي لدى المواطن بأهمية الترشيد في الاستهلاك بما يسهم في خفض الأحمال خلال شهر رمضان، فأن ذلك يتم بفصل التيار الكهربائي عن سخانات المياه بجميع المساجد .

وأضافت الشركة، في إيجاز صحفي، باقي التعليمات وهي، التقليص من تشغيل أجهزة التكييف داخل المساجد للحد الادنى من القدر المطلوب وتشغيلها أثناء فتح المساجد وإطفاؤها مباشرة بعد انقضاء كل صلاة ، و إطفاء الأضواء الخارجية بجميع المساجد بعد الفراغ من صلاة العشاء .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء من كافة العاملين والقيمين على المساجد التعاون و المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة حتى نصل لمرحلة لا يتم فيها طرح أحمال .