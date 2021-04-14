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وزير الدفاع الإيطالي: يجب الاستعداد في هذه المرحلة للاستجابة بفعالية لاحتياجات المؤسسات الليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أن العلاقة بين إيطاليا وفرنسا متينة وفعالة، مؤكدًا أن التعاون على الساحة الدولية قد يعطي مساهمة كبيرة.

جويريني أضاف تعليقًا على لقاءه اليوم مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي في باريس وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية أن الملف الليبي سجل بالتأكيد تطورات إيجابية في الأشهر الأخيرة.

وشدد على ضرورة الاستعداد في هذه المرحلة للاستجابة بفعالية لاحتياجات المؤسسات الليبية، مؤكدًا أن التزام وزارة الدفاع الإيطالية ينطلق من الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة في ديسمبر الماضي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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