مستثمر إيطالي: مشروع مطار جنوب طرابلس مستمر وتركيا لا تُبعدنا

قال إيليو فرانتشي رئيس كونسورتيوم (AENEAS) الإيطالي :”إن مشروع بناء مطار دولي جنوب طرابلس يمضي قدماً، فهم لا يبعدوننا ولا يوجد مخطط لسحب العقد الإنشائي منا”، وذلك خلال رده على نبأ اهتمام تركي ببناء البنية التحتية للمطار، بعدما برز ذلك في اعقاب زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة لأنقرة، يرافقه 14 وزيراً، بحسب وكالة إيكي الإيطالية.

وأضاف إيليو فرانتشي في مقابلة مع وكالة إيكي الإيطالية أن المشروعين، الإيطالي والتركي سينشأن معاً ولا يستبعد أحدهما الآخر، في المنطقة نفسها، التي كانت حتى العام الماضي، مسرحًا لقتال عنيف بين القوات الموالية لحكومة الوفاق و “ما يدعى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر”، على حسب قوله.

وأكد أن المطار الذي نقوم بإنشائه سيكون نوعًا من مطار انتقالي، بقيمة 79 مليون يورو وسيتعين عليه رؤية النور في غضون عام”، أما “ما تمت الإشارة إليه أمس في أنقرة خلال محادثات على أعلى المستويات بين حكومتي تركيا وليبيا، فهو مطار دولي يستوعب 50 مليون مسافر”.