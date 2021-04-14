الحويج يدعو إلى مراجعة 26 إتفاقية اقتصادية مع تركيا

دعا وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج إلى ضرورة مراجعة الإتفاقيات الإقتصادية بين البلدين البالغ عددها 26 إتفاقية والعمل على تطويرها وتفعليها.

وخلال المنتدى الإقتصادي الليبي التركي الذي عُقد يوم الثلاثاء بمدينة إسطنبول التركية، دعا الحويج المستثمرين الأتراك الى مشاركة الدولة الليبية في الإستثمار بمدينة المعارض بالعاصمة طرابلس والمساهمة في تطوير المنطقة الحرة الممتدة من زوارة الى رأس جدير والمنطقة الحرة المريسة بنغازي، ودعم كافة القطاعات لتطوير المواصفات القياسية الليبية، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الوفد الوزاري المشارك في المنتدى، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة. وبحث رئيس الحكومة خلال المنتدى سُبل عودة الشركات التركية لإستئناف عملها في ليبيا في إطار حرص الحكومة على إستكمال المشاريع المتوقفة مؤكداً إلتزامها بتسوية مستحقاتها المالية وفق الأطر القانونية وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية والمالية و الإستثمار في مجالات الصحة و الكهرباء.

الدبيبة يؤكد التزامه بتسوية الديون السابقة للشركات التركية

من جهته، قال الحويج إن «الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق تتضمن إتفاقية تجارة حرة ودعم الإستثمار بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الشركات التركية للمساهمة في التنمية والإستثمار بالمناطق الزراعية والصناعية والخدمية بدولة ليبيا، وتنظيم معارض مشتركة في عدة مدن مثل طرابلس وبنغازي».

ووجّه وزير الإقتصاد والتجارة دعوة رسمية الى وزير التجارة التركية روهصار بكجان لزيارة ليبيا الشهر المقبل للعمل على تفعيل اللجنة الليبية التركية المشتركة، وإستكمال الإجراءات اللازمة بخصوص ما تم الاتفاق عليه بالمنتدى الإقتصادي.

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