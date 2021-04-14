كشير: شركات المقاولات الروسية ترغب في المشاركة بإعادة إعمار ليبيا

ليبيا – قال رئيس اتحاد النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات المستشار عبد المجيد كشير إن شركات المقاولات الروسية ترغب في إعادة إعمار ليبيا؛ حيث رحبت الدولة بذلك بعد عشر سنوات من عدم الاستقرار.

كشير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الثلاثاء، أوضح أن روسيا الشريك الرئيس في إعادة إعمار ليبيا، وذلك نظرًا أن هناك تعاونًا مسبقًا قبل أحداث الربيع العربي. موضحًا أن النقابة العامة للبناء لم تسجل أي طلبات من أي شركات المقاولات الروسية في الوقت الحالي، ولم تقدم أي طلبات رسمية للنقابة من أجل الحصول على تصريح عمل، وفقًا للتشريعات والقوانين المعمول بها بليبيا في وقتنا الحالي.

وبيّن أن هناك شروطًا لمشاركة شركات المقاولات الروسية في إعادة إعمار ليبيا، مؤكدًا في حالة تنفيذ شركات المقاولات بناء ليبيا لا بد من استخراج بعد الموافقات والأذون من النقابة العامة للبناء.

كشير اقترح على الحكومة الليبية أن تطرح مشروع إعادة الإعمار والبناء على الدول والشركات لضرورة إيجاد دول مانحة ومستثمرين عالميين خاصة من الدول الأوروبية التي للأسف ساهمت في الدمار الذي لحق بالبلاد، لافتًا إلى أن ليبيا دولة غنية لديها أموال مجمدة يجب فك تجميدها من أجل بنائها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية