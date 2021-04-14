دبرز: إتفاقياتنا مع الحليف التركي ماضية حتى ولو أعيد النظر في بعض بنودها

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن الوفد الحكومي الموسع رفيع المستوى الذي زار تركيا يرسل إشارات واضحة إلى كل الأطراف أن الحليف التركي له وزن وقيمة خاصة لدى ليبيا، وأنه حليف فوق العادة، وشريك في جميع المستويات.

دبرز الموالي بشدة لتركيا وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الثلاثاء أضاف: “الاتفاقية الليبية التركية ماضية حتى ولو أعيد النظر في بعض بنودها، فتركيا تبقى لها علاقة مميزة وتفضيلية عن غيرها بعد مواقفها المشرفة”.

وأكد دبرز أن ما وصفها بـ”قوة الشريك التركي” على الساحة الدولية والتبادل التجاري معه يعزز أهمية تركيا في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية