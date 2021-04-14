ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 April, 2021

يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء مباحثات مع يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر لضمان أمن واستقرار ليبيا.

يشار إلى أنه في تاريخ 25 مارس الماضي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة