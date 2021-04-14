يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء مباحثات مع يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر لضمان أمن واستقرار ليبيا.
يشار إلى أنه في تاريخ 25 مارس الماضي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة