أظهرت بيانات حديثة أن الصين والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين لليبيا في العام 2019، فقد تصدرت الصين قائمة دول العالم سواء على مستوى الصادرات أو الوارادات، تلتها إيطاليا، وألمانيا وأسبانيا وفرنسا في الصادرات، ثم تركيا وإيطاليا والإمارات ومصر في الواردات.

وبتحليل بيانات النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي، يتضح أن 4 دول أوروبية تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات الليبية، إذ بلغت قيمة صادرات تلك الدول نحو 20 مليار و 549 مليون دينار، بما يمثل نسبة 53% من إجمالي الصادرات البالغة 38 مليار دينار.

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وتشير الأرقام إلى أن إيطاليا استقبلت صادرات ليبية بنحو 6 مليارات و 204 مليار دينار، تلتها ألمانيا بحوالي 6 مليارات و135 مليون دينار، فأسبانيا بقيمة 5 مليارات و973 مليون دينار، ثم فرنسا التي جذبت أسواقها صادرات بواقع مليارين و 237 مليون دينار.

وهو الأمر الذي يؤشر إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لليبيا، أما على صعيد الدول فقد احتلت الصين الصدارة بأعلى قيمة صادرات ليبية بلغت 6 مليارات و 665 مليون دنيار، تلتها إيطاليا، ثم ألمانيا م وأسبانيا وفرنسا على التوالي.

أميركا في المرتبة السادسة

وأظهر احصاء الصادرات للعام 2019 أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة السادسة، إذ استقبلت أسواقها صادرات ليبية قيمتها مليارين و199 مليون دينار، تلتها هولندا بنحو مليار و 259 مليون دينار، ثم اليونان في المركز الثامن بواقع 935 مليون دينار، فالإمارات بنحو 843 مليون دنيار، وجاءت كل من تركيا وتايلاند في المركز العاشر بصادرات قيمتها 663.39 مليون دينار لكل واحدة منها.

وعلى صعيد الواردات الليبية للعام نفسه، تصدرت الصين القائمة أيضا، إذ وصل إجمالي الواردات منها إلى نحو 3 مليارات و 432 مليون دينار، تلتها تركيا بقيمة مليارين و 741 مليون دينار، ثم إيطاليا بنحو مليارين و 518 مليون دينار، فالإمارات التي تصل الوارادات منها إلى مليار و 847 مليون دينار، ومصر التي احتلت المركز الخامس بحوالي 1.02 مليار دينار.

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وتوزعت باقي واردات ليبيا بالترتيب على النحو التالي: كوريا الجنوبية 884 مليون دينار، ثم تونس بقيمة 842 مليون دينار، فألمانيا بحوالي 677.2 مليون دينار، تبعتها أسبانيا بـ655.2 مليون دينار، و اليونان 631 مليون دينار، والولايات المتحدة 578 مليون دينار، وقبرص بنحو 558 مليون دينار، وأوكرانيا بواقع 485 مليون دينار، ثم هولندا بـ 483.38 مليون دينار.

في حين لم تزد صادرات فرنسا إلى ليبيا عن 293.98 مليون دينار، ومالطا بنحو 320 مليون دينار، ودول أخرى لم تحددها إذ بلغت قيمة صادراتها حوالي مليارين 784 مليون دينار، حسب بيانات النشرة الاقتصادية للمصرف.

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