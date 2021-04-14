الجطلاوي: نريد الاستفادة من التجربة النهضوية التركية وطرق تطبيقها بدقة في ليبيا

ليبيا – أعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري كامل الجطلاوي أن زيارة الوفد الحكومي برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى تركيا بهذا المستوى له دلالات محلية ودولية وتحمل رسائل مهمة.

الجطلاوي الموالي بشدة لتركيا وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الثلاثاء قال: “انعقاد المجلس التركي الليبي للتعاون الإستراتيجي في هذا التوقيت يعني أن التعاون مستمر في جميع المجالات الصحية والصناعية والتجارية والتعليمية والأمنية”.

وأوضح أن ليبيا تسعى إلى الاستفادة من التجربة النهضوية التركية وطرق تطبيقها بدقة في الدولة الليبية.

وعارض الجطلاوي توقيع اتفاقيات خدمية بسبب الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين ليبيا وتركيا، حيث يسيطر على ليبيا الإنفاق العام والتمويل من الميزانية بموجب اقتصاد ريعي من بيع النفط، فيما تركيا يديرها اقتصاد حر وسوق مفتوح وتمويل للميزانية من الرسوم والضرائب.

وأضاف: “كان الأولى لحكومة الوحدة الوطنية توقيع اتفاقية للاستفادة من التجربة التركية النهضوية وتوطينها في ليبيا بدل توقيع مذكرات لمشروعات وتمويلها من الإنفاق العام، وهنا ستعجز الحكومة ويزيد الدين العام”.

الجطلاوي أعتبر أن الأفضل هو مشاركة القطاع الخاص لمواجهة العراقيل التي يعاني منها قطاع الخدمات في ليبيا لحل مشكلة الكهرباء مثلًا، لتغذية الشبكة الكهربائية بالطاقة مقابل سعر متفق عليه بين الشركات الخاصة مع الحكومة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية