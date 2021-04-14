كرموس: تركيا تستحق أن نوقع معها إتفاقيات لدعمها لنا في صد العدوان

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي بشدة لتركيا أن عقد اتفاقيات مهمة مع شركات تركية ضخمة هي شراكة حلفاء تساهم في تنمية البنية التحتية والخدمات المقدمة للشعب الليبي، وتزيد فرص العمل في ليبيا.

كرموس وفي تصريح لقناة “الجزيرة ” القطرية أمس الثلاثاء أكد أن زيارة الحكومة الليبية إلى تركيا كانت مميزة، وتعطي مؤشرًا إيجابيًا لحجم التعاون الكبير مع الدولة التركية من خلال عدة وزارات، وهذه هي الرسالة التي تريد الحكومة الليبية إرسالها للداخل والخارج”.

وطالب بدعم الشركات التركية دون أي عرقلة، وحمايتها مما وصفه بـ”التخريب المتعمد الذي تحاول مخابرات دول زعزعة الاستقرار في ليبيا إحداثه للتشكيك في الوضع الأمني بالبلاد” حسب زعمه.