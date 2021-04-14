ليبيا الان

كرموس: تركيا تستحق أن نوقع معها إتفاقيات لدعمها لنا في صد العدوان

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي بشدة لتركيا أن عقد اتفاقيات مهمة مع شركات تركية ضخمة هي شراكة حلفاء تساهم في تنمية البنية التحتية والخدمات المقدمة للشعب الليبي، وتزيد فرص العمل في ليبيا.

كرموس وفي تصريح لقناة “الجزيرة ” القطرية أمس الثلاثاء أكد أن زيارة الحكومة الليبية إلى تركيا كانت مميزة، وتعطي مؤشرًا إيجابيًا لحجم التعاون الكبير مع الدولة التركية من خلال عدة وزارات، وهذه هي الرسالة التي تريد الحكومة الليبية إرسالها للداخل والخارج”.

وطالب بدعم الشركات التركية دون أي عرقلة، وحمايتها مما وصفه بـ”التخريب المتعمد الذي تحاول مخابرات دول زعزعة الاستقرار في ليبيا إحداثه للتشكيك في الوضع الأمني بالبلاد” حسب زعمه.

كرموس صرح بأن الحكومة التركية وشركاتها التي وصفها بـ”الرائدة” في مجالات مختلفة تستحق توقيع هذه الاتفاقيات، خاصة بعد الدعم الاستثنائي المقدم من تركيا أثناء في صد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك