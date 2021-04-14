اللجنة الطبية الواحات: الحصول على الاكسجين أصبح صعبًا ونبذل جهود كبيرة لتوفير ما يكفي لحالات كورونا

اللجنة أكدت في بيان لها نقلته وكالة “الأنباء ” الليبية أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير ما يكفي للحالات الحرجة الموجودة بمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، مشيرة إلى انها قد تضطر إلى تحويل باقي الحالات إلى مراكز أخرى يتوفر بها أكسجين إذا لزم الأمر.

وحملت اللجنة المواطنين المسؤولية بسبب استهتارهم وعدم اكتراثهم باتخاذ سبل الوقاية اللازمة وفتح الأبواب للمناسبات الاجتماعية دون أي اعتبار لوجود فيروس خطير يتربص بالجميع.

اللجنة قالت: إن الأمر في غاية الخطورة، وأن الحالات قد بدأت في الازدياد بعد ما تم الإعلان عن أن الوضع الصحي بالواحات مستقر.