اللافي يبحث مع الشنطي آليات التخفيف من أضرار أزمة الكهرباء المتوقعة خلال فصل الصيف

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الثلاثاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي لمناقشة ملف الكهرباء، وكذلك عدد من الملفات الخاصة بالشأن العام.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي آليات العمل بشكل سريع، من أجل التخفيف من أضرار الأزمة المتوقعة خلال فصل الصيف وحلحلة العراقيل التي تحول دون البدء في تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الكهرباء في كامل أرجاء البلاد.

وأكد المجتمعون على دعم الأجهزة الرقابية للقيام بدورها فيما يتعلق بمتابعة الملفات المتعلقة بالمال العام وتعزيز الشفافية في مؤسسات القطاع الحكومي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية