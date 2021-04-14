وصول الدفعة الرابعة من لقاح سينوفاك الصيني من تركيا

وصلت اليوم الأربعاء الدفعة الرابعة من لقاح فيروس «كورونا» والمكونة من 150 ألف جرعة سينوفاك الصيني إلى ليبيا قادمة من تركيا، ليصل بذلك مجموع الجرعات التي تم استلامها حتى الآن إلى حوالي 400 ألف جرعة، على أن تصل باقي الشحنات بشكل متتالٍ خلال الأسابيع القادمة، بحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق، المواطنين، إلى عدم الاستماع للشائعات وتلقي المعلومات من مصادر موثوقة، مشددًا على ضرورة التسجيل في منظومة التطعيم لتلقي اللقاح.

وأكد أن تلقي المواطنين للتطعيم مهم جدًا، للتقليل من عدد الإصابات والعودة إلى الحياة الطبيعية.