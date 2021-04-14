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كوبيتش يبحث دعم ليبيا مع عدد من المسؤولين بالاتحاد الأفريقي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش قد اختتم أمس، زيارته الأولى للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ومناقشاته حول سبل تعزيز تعاون الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دعم ليبيا خصوصا في ملفي الانتخابات والمصالحة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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