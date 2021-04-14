وصول 150 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى ليبيا قادمة من تركيا

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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، وصول 150 ألف جرعة إلى ليبيا كدفعة رابعة من لقاح فيروس كورونا.

ولفت المكتب، إلى أن بوصول هذه الدفعة، أصبح مجموع الجرعات التي تم استلامها حتى الآن إلى حوالي 400 ألف جرعة.

وأشار إلى أن باقي الشحنات ستصل بشكل متتالٍ خلال الأسابيع القادمة.

وفيما، لم يوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عن مصدر الجرعات أو اسمها، قالت وزارة الصحة بالحكومة، إن الجرعات من لقاح سينوڤاك الصيني، وقد تم توريدها من تركيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت، اليوم، إقلاع طائرة محملة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا من أنقرة متوجهة إلى ليبيا.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن اللقاحات تم تجهيزها بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت، أن الطائرة التابعة للقوات الجوية والتي ستوصل اللقاحات إلى ليبيا، أقلعت بعد إكمال الاستعدادات من مطار أتيمسغوت، بالعاصمة أنقرة.

وفي 12 أبريل، أعلن أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في أنقرة، أن تركيا ستسلم 150 ألف جرعة من لقاح كورونا لليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد دعا في وقت سابق، المواطنين، إلى عدم الاستماع للشائعات وتلقي المعلومات من مصادر موثوقة، مشددًا على ضرورة التسجيل في منظومة التطعيم لتلقي اللقاح.

وأكد أن تلقي المواطنين للتطعيم مهم جدًا، للتقليل من عدد الإصابات والعودة إلى الحياة الطبيعية.