وزارة العدل تستأنف عمل الجوازات بعد توقف عام بسبب كورونا

أعلنت وزارة العدل، أنه بناء على تعليمات وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، وبعد توقف دام لأكثر من سنة بسبب جائحة كورونا وعقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، تم استئناف العمل الأربعاء، بقسم الجوازات بوزارة العدل عملية إصدار جوازات السفر الإلكترونية .

وأهابت الوزارة، في إيجاز صحفي، إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل والأعضاء والموظفين الراغبين في استخراج جواز سفر تقديم ملفاتهم مستوفية لجميع المستندات المطلوبة إلى المندوبين أو بالحضور الشخصي إلى مقر الادارة (قسم العلاقات) بديوان الوزارة – منطقة الفلاح .

وأوضحت الوزارة إجراءات وشروط الإصدار كالتالي، يوم الأحد يتم فيه تقديم المستندات المطلوبة، ويوم الأربعاء من نفس الأسبوع يكون فيه موعد التصوير، كما يذكر قسم الجوازات بأن قيمة الرسوم المالية تكون كالآتي: ( الإصدار لأول مرة 50.50 دينار – بدل فاقد 300.50 دينار – بدل تألف 500.50 دينار ) .