اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الدبيبة بإجراءات لمنع ارتفاع الأسعار

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية بإجراءات عملية لإعادة التوازن والأمن الغذائي للمواطن الليبي ، وذلك بعد رفع سعر صرف الدولار، وما تسبب به من زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية والطبيه بنسبة عاليه جدا، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الوطني الغذائي للمواطنين، ويفاقم من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها المواطنين ويضاعف مستويات الفقر في ليبيا.

دعوة اللجنة جاءت إنطلاقا من المهام الإنسانية والحقوقية والقانونية المناطة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وحرصاً منا على تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان والمواطنة، والتي في مقدمتها حق الحياة الكريمة للإنسان وأسرته، بحسب بيانها الصادر اليوم الأربعاء.