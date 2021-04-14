الولايات المتحدة: مجموعة “فاكت” المتمردة تدخل تشاد عبر ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت، السفارة الأمريكية في ليبيا، الأربعاء، إن دخول مجموعة “فاكت” المتمردة مؤخرًا إلى تشاد من ليبيا يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لليبيا موحدة ومستقرة قادرة على السيطرة على حدودها.

وأضافت، في تغريدة على تويتر، إن الولايات المتحدة ستواصل إشراك أصحاب المصلحة من الليبيين أو من العالم لدعم العملية السياسية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر.

وقالت إن ذلك سيساعد في تعزيز سيادة ليبيا وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي من أجل الاستقرار الإقليمي وأمن جيران ليبيا.

يأتي ذلك فيما قالت السفارة الأمريكية في تشاد، إن هناك تقاريرًا إعلامية تشير إلى تحرك مجموعات مسلحة غير حكومية، بالمنطقة الواقعة في شمال تشاد بالقرب من حدود النيجر وليبياـ إلى تشاد من ليبيا واحتمال مواجهات مع الجيش التشادي.

وأضافت، أن حكومة الولايات المتحدة لا تشجع السفر إلى هذه المناطق والمناطق المحيطة بها في شمال تشاد.