أمريكا: معارك متمردي تشاد تؤكد الحاجة الملحة لليبيا موحدة مستقرة

اعتبرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أن دخول متمردي FACT إلى تشاد قادمين من ‎ ليبيا يؤكد ضرورة العمل على دعم الاستقرار وتوحيد ليبيا.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن دخول متمردي FACT مؤخرًا إلى تشاد من ‎ ليبيا يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لليبيا موحدة ومستقرة.

وشددت على ضرورة السيطرة على الحدود الليبية، مشددا على مواصلة إشراك أصحاب المصلحة من الليبيين أو من العالم لدعم العملية السياسية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر.

وأكدت أن إجراء الانتخابات سيساعد على تعزيز سيادة ‎ ليبيا آمنة وخالية من التدخل الأجنبي من أجل الاستقرار الإقليمي وأمن جيران ليبيا.