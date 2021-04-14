وصول الشحنة الرابعة من لقاحات كورونا إلى ليبيا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، وصول 150000 جرعة من لقاح سينوڤاك الصيني، وشحنة من الأدوية الخاصة بمرضى فيروس كورونا إلى طرابلس قادمة من تركيا.

ولفتت الوزارة في بيان أن هذه الشحنة تأتي في إطار التعاون المشترك بين دولة ليبيا وتركيا، مبينة أن هذه الشحنة الرابعة ضمن سلسلة شحنات ستأتي تباعًا لتوفير اللقاح لكل أفراد المجتمع.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مطلع الشهر الجاري بعد وصول أول شحنة من اللقاحات، أن هناك كميات أخرى ستصل تباعاً. مبيناً أن حكومته طلبت 10 ملايين جرعة لتلقيح المواطنين والمقيمين.

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