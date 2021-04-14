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دبرز: الحليف التركي له وزن وقيمة خاصة لدى ليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، بلقاسم دبرز، أن الوفد الحكومي الموسع رفيع المستوى الذي زار تركيا يرسل إشارات واضحة إلى كل الأطراف، بأن الحليف التركي له وزن وقيمة خاصة لدى ليبيا، وأنه حليف فوق العادة، وشريك في جميع المستويات، على حد ادعائه.

وزعم دبرز في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية، أمس الثلاثاء، أن “الاتفاقية الليبية التركية ماضية حتى ولو أعيد النظر في بعض بنودها، فتركيا تبقى لها علاقة مميزة وتفضيلية عن غيرها بعد مواقفها المشرفة”.

وأكد دبرز أن ما وصفها بـ”قوة الشريك التركي” على الساحة الدولية والتبادل التجاري معه يعزز أهمية تركيا في ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تركيا مستعمر وانتم عملاء لها وعندما يصحي أحدهم من غيبوته سيدرك انه عميل تافه تحتقره تركيا التي هو عميلا لها أكثر من أحتقار الليبيين لكم

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