دبرز: الحليف التركي له وزن وقيمة خاصة لدى ليبيا

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، بلقاسم دبرز، أن الوفد الحكومي الموسع رفيع المستوى الذي زار تركيا يرسل إشارات واضحة إلى كل الأطراف، بأن الحليف التركي له وزن وقيمة خاصة لدى ليبيا، وأنه حليف فوق العادة، وشريك في جميع المستويات، على حد ادعائه.

وزعم دبرز في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية، أمس الثلاثاء، أن “الاتفاقية الليبية التركية ماضية حتى ولو أعيد النظر في بعض بنودها، فتركيا تبقى لها علاقة مميزة وتفضيلية عن غيرها بعد مواقفها المشرفة”.

وأكد دبرز أن ما وصفها بـ”قوة الشريك التركي” على الساحة الدولية والتبادل التجاري معه يعزز أهمية تركيا في ليبيا.