شكري يؤكد أهمية الالتزام بالاستحقاقات الانتخابية في موعدها وإخراج المرتزقة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بمبعوث الامم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، على استمرار بلاده في بذل مساعيها الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب منها.

شكري أكد أيضا على أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار الوطني، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأطر الزمنية المتفق عليها؛ إضافة إلى ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية غير بناءة ترسخ الانقسام الليبي، مشددا في هذا الإطار على دعم مصر لأعمال لجنة 5+5 المنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بمبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش ، على استمرار بلاده في بذل مساعيها الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب منها.

شكري أكد أيضا على أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار الوطني، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأطر الزمنية المتفق عليها؛ إضافة إلى ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية غير بناءة ترسخ الانقسام الليبي، مشددا في هذا الإطار على دعم مصر لأعمال اللجنة العسكرية باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

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