فيما يلي نص بيان دار الإفتاء الليبية بطرابلس بشأن دخول وقت صلاة الفجر في المنطقة الشرقية.

(….) .. فإنهُ قد بلغَ دارَ الإفتاء الليبية في العامَين الماضيينِ، أنّ بعضَ مساجدِ المنطقةِ الشرقية جرتْ على عدم الالتزام بالتوقيتِ الرسمي لمواقيتِ الصلاةِ، خصوصًا وقتَ الفجر، وذلك بتأخير الأذان الثاني بما يجاوز ربع ساعة في بعضها، وعشرين دقيقة في بعضها الآخر.

وبعد التأكدِ مما جرى؛ أصدرت الدارُ بيانًا في رمضان الماضي، أوضحتْ فيه الأمر بما يقطعُ كلّ عذر.

ولما كان الفجر هو بداية النهار الشرعي، الذي أناطَ به الشارعُ أحكامًا كثيرةً، ومنها إمساكُ الصائم؛ لقوله تعالى:

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ‌حَتَّى ‌يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) [البقرة: 187].

فإذا تأخرَ الأذانُ عن أول وقت الفجر، فإن مَن أمسكَ معه يكون قد أمسكَ بعد دخول الوقت، فلا اعتدادَ بصيامه، وهو آثمٌ إن تعمدَ، ويلزمُه القضاءُ والكفارة عن كلِّ يوم صنعَ فيه ذلك، ولو بلغت أعوامًا كثيرة، وإن كان مخطئًا، أو جاهلًا، فليس عليه إلا القضاءُ، والإثمُ على من غررَ به مِن إمامٍ أو مؤذنٍ، إنْ تعمد مخالفةَ التوقيتِ المعتمد؛ لقوله ﷺ: (الإمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ…) رواه أبو داود والترمذي وأحمد.

وعند الطبراني في الكبير، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد: (المُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى فِطْرِهِمْ وَسُحُورِهِمْ).

فواجبُ القائمينَ على بيوتِ الله أن يتعلمُوا ما يتعلقُ بأعمالهم مِن أحكام، وعلى المؤذن أن يتحرّى وقت الأذانِ كما هو في التوقيتِ المعتمدِ، فلا يتقدم، حتى لا تقع صلاةُ مَن صلى بأذانه قبل وقتها، ولا يتأخر عنه، حتى لا يقع إمساكُ من سمعه بعد وقته، فلا ينعقدُ له صيام، وتبقى ذمته عامرةً بصيام ذلك اليوم حتى يقضيه.

وعلى أهل كلِّ بلدٍ أن يتبعوا التوقيت المعتمدَ، ولا يتبعُوا المؤذنَ إن خالفَه، ولا يلتفتوا لِتأويلِ الجاهلين، ولا تشكيكِ المغرضين، فإنّ أغلى شيءٍ على الإنسان – بعد الإيمان بالله تعالى – عبادتهُ التي يتقربُ بها إلى ربه، فلا يُسلم أمرها لأحدٍ يخالفُ التوقيتَ الرسمي للبلادِ.

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