السفير الجزائري يقترح إقامة ملتقى لرجال الأعمال بالتعاون مع ليبيا

أدى السفير الجزائري لدى ليبيا ” كمال حجازي ” رفقة المستشار الاقتصادي للسفارة، زيارة إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة ” محمد قدح ” ومديرها العام ” أطهير الجازوي “.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر وسبل تفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وليبيا، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس.

وطرح السفير الجزائري إقامة ملتقى لرجال الأعمال بالبلدين في منطقة (واتسوف) المتاخمة للحدود مع ليبيا، وهي منطقة زراعية تصلح لإقامة مشاريع مجدية بشكل كبير في الاستثمار والإنتاج الزراعي.

كما تناول اللقاء بحث الآليات المناسبة لتحفيز مشاركة رجال الأعمال بالبلدين في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية التي تقام بالبلدين.