استئناف العمل بقسم الجوازات في وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، استئناف العمل في قسم الجوازات بالوزارة بعد توقفه بسبب جائحة كورونا كإجراء احترازي للحد من تفشي الوباء.

وقالت الوزارة في بيان، إن استئناف العمل في القسم جاء بناء على تعليمات وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ولتقديم الخدمات وتسهيلها على رجال القضاء والعدل.

وأهابت العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل بأعضاء الهيئات القضائية والموظفين الراغبين في استخراج جوازات السفر، تقديم ملفاتهم بعد استكمال كافة المسوغات المطلوبة وتسليمها للمندوبين أو بالحضور الشخصي إلى مقر الإدارة (قسم العلاقات) بديوان الوزارة.

يشار إلى أن إجراءات الإصدار ستكون عبر تقديم المستندات المطلوبة يوم الأحد، ويكون موعد التصوير يوم الأربعاء من نفس الأسبوع.

يُذكر أن الرسوم المالية للإصدار، أول مرة 50.50 دينار، بدل فاقد 300.50 دينار، وبدل تالف 500.50 دينار.

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