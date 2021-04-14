تفاصيل سقوط شبكة دولية لتهريب الأسلحة من ليبيا

أعلنت السلطات الأمنية بدولة النيجر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة من ليبيا، كانت في طريقها إلى نيجيريا.

وأكدت السلطات في دولة النيجر، في بيان لها، أن قوات الأمن في النيجر ‏أحبطت الأحد الماضي محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر منقولة في سيارتين قادمتين من ليبيا، والتي تضم كميات من الأسلحة المختلفة.

وأوضح البيان أن كميات الأسلحة المضبوطة شملت «مسدسات وأكثر من 77 بندقية كلاشنكوف وصاروخين وأكثر من 33.000 رصاصة».

وتابعت السلطات في دولة النيجر أن قوات الأمن طاردت عددا من المهربين في مدينة إنغال شمالي النيجر كانوا يستقلون سيارتين، حيث انقلبت إحداهما في الطريق، وألقت القبض على 4 ركاب.

وقالت قوات الدفاع والأمن بالنيجر، أنه تم ضبط أكثر من 80 قطعة سلاح حرب، وأكثر من 30 ألف طلقة نارية، إلى جانب اعتقال أربعة مشتبه بهم في منطقة أغاديز بشمال غرب البلاد.

وخلال عملية استهدفت سيارتين من طراز «تويوتا» قادمتين من ليبيا، شوهدت على بعد حوالي ستين كيلومترًا جنوب إنغال، انقلبت إحداهما أثناء محاولتها الفرار.

وقال مصدر أمني نيجيري لوسائل إعلام محلية، إنه تم العثور على أربعة من الركاب الستة المصابين، بينما تمكن الآخران من الفرار، فيما استولت القوات الحكومية على السيارة الثانية التي تركها ركابها مع حمولتها.