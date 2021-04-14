وزير الصحة يصدر تعليماته بالبدء في توزيع اللقاح على مراكز التطعيم المختلفة

أصدر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور ” علي الزناتي “، اليوم الأربعاء، تعليماته بالبدء في توزيع اللقاحات إلى مراكز التطعيم المختلفة، تمهيداً للبدء في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد ” الزناتي ” في تصريح مرئي بثته الصفحة الرسمية للوزارة، أن “الصحة” حصلت على الإفراج النهائي من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على اللقاحات التي تم توريدها إلى ليبيا وهي ” استرازنيكا ” و ” سبوتنيك 5 ” الروسي.

وأشار إلى أن الوزارة ستشرع في توزيع هذه اللقاحات على الدوائر الباردة الطرفية، ومنها إلى مراكز التطعيم المختلفة للشروع في الحملة الوطنية للتطعيم لكل مستحقي التطعيمات في البلاد سواء الليبيين أو الأجانب، مؤكدا أن الأولوية ستكون للعاملين في القطاعي الصحي وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف الزناتي أن وزارة الصحة عقدت اجتماعات اليوم مع الجهات ذات العلاقة بالتطعيمات، ومنها إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي وطب الطوارئ وكذلك إدارة الصيدلة والمعدات.

وجدد وزير الصحة في ختام تصريحه دعوته إلى كل الليبيين للتسجيل السريع في المنظومة الإلكترونية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.