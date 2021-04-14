حليمة عبد الرحمن تؤكد على دعمها الائتلاف الدولي لتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون

حليمة عبد الرحمن تؤكد على دعمها الائتلاف الدولي لتحقيق العدالة وفرض سيادة القانونشاركت وزيرة العدل بالحكومة حليمة عبد الرحمن” في الاجتماع الوزاري حول بناء مجتمعات آمنة للجميع، والذي ضم وزراء العدل من عدة دول بناء على دعوة من وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا “سيغرد كيج”.

وزيرة العدل أكدت خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفيرس، على أنها لن تألو جهدا في دعم الائتلاف الدولي للعمل من أجل تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون من خلال دعم وتعزيز سيادة ولاية القضاء الوطني على كامل ليبيا، لافتة إلى أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق المصالحة وطنيا وإقليميا ودوليا لن يتحقق إلا بالحد من مخاطر الصراع وإنهاء التدخل غير المشروع في شؤون الدول الداخلية.

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