تركيا: واشنطن تراجعت عن نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود

عدلت الولايات المتحدة عن قرارها نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود خلال الأسبوع الجاري عبر مضائق تركية، وذلك في خضم توتر بين أوكرانيا وروسيا، بحسب مسؤولين أتراك ووسائل إعلام تركية.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية أن عبور السفينة الأميركية الأولى الذي كان مقررا اليوم الأربعاء لم يحصل، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مسؤولين أتراك قولهم إنه تم العدول عن نشر السفينتين الحربيتين الذي كان مقررا الأربعاء والخميس، وأن أنقرة لم تتبلغ بأي تأجيل.

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