“ضوء أخضر” للبدء بتوزيع اللقاحات على مراكز التطعيم

أصدر وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، تعليماته بالبدء بتوزيع اللقاحات على مراكز التطعيم المختلفة، تمهيداً للشروع في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت يوم السبت الماضي الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة.

وجاء الإعلان عن بدء الحملة في مؤتمر صحفي ضم كلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار.

وتلقى رئيس الحكومة ووزير الصحة الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، معلنين بذلك بدء الحملة الوطنية للتطعيم.

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