وزارة المالية: “المبروك” يتفق على تسوية الإجراءات المالية للشركات التركية دون اللجوء إلى القضاء

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور ” خالد المبروك ” في أعمال المنتدى الليبي التركي الذي عقد أمس الثلاثاء بمدينة اسطنبول التركية برعاية رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة “.

وذكرت وزارة المالية عبر مكتبها الإعلامي أن المنتدى – الذي حضره لفيف من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وكذلك عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين التركي – يهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات الليبية التركية على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات .

وأشارت الوزارة إلى أنه قبيل انعقاد المنتدى أجرى وزير المالية ” خالد المبروك ” مشاورات مع نظيره التركي حول موضوعات تهم مصلحة البلدين وعلى رأسها معالجة موضوع الشركات التركية المتعثرة وخطابات الضمان .

كما أكد الجانبان على ضرورة تسهيل عودة الشركات وتسوية إجراءاتها المالية مباشرة بدون اللجوء إلى القضاء، بما يضمن حقوق الطرفين، شريطة مباشرة تنفيذ مشاريعها المتعثرة خدمةً لمصلحة الوطن والمواطن .