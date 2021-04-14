تركيا تُحضّر لإنهاء ملف المرتزقة السوريين في ليبيا بعد رمضان

تعمل تركيا مع قيادات الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة، على إنهاء ملف المرتزقة السوريين بليبيا بعد انقضاء شهر رمضان الجاري، وفق ما نقلت وكالة “ستيب” الإخبارية.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادرها، إن التحضيرات الجارية تُفسر استمرار حالة توقف الرحلات الجوية وعمليات التبديل للمرتزقة بين ليبيا وسوريا مؤخرا.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، أن التطورات الأخيرة تتزامن مع اشتراط غالبية قادة الفصائل على العناصر أن تتسلم مرتبات مقدارها 5 آلاف ليرة تركي فقط (لمن يريد)، عن الأشهر الأخيرة وكذلك القادمة، لافتة إلى أنّ الهدف من هذه الشروط هو “تحقيق الاستفادة المادية القصوى لقادة الفصائل قبل إغلاق هذا الملف كونهم باتوا على يقين بأنها فرصة لن تتكرر”.

وذكرت مصادر “ستيب” أن فصائل “درع الفرات” التابعة للمعارضة السورية، استلمت الأربعاء، من معبر حور كلس بعض مستحقاتها المادية بعد توقف رواتبهم خلال الفترة الماضية.

واستلمت عناصر فصائل “درع الفرات” راتب شهرٍ واحد من أصل حوالي ثلاثة أشهر متأخرة، ويعود التأخير لتغيير كامل المسؤولين من ضباط مخابرات وقيادات عسكرية تركية عن المَلف السوري واستبدالهم بموظفين جدد، وفق مصادر الوكالة.

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