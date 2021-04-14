علي الزناتي يصدر تعليماته بالبدء في توزيع اللقاحات على مراكز التطعيم

أصدر وزير الصحة علي الزناتي تعليماته بالبدء في توزيع اللقاحات على مراكز التطعيم المختلفة، تمهيدا للبدء في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى إعطاء الأولوية في التطعيم خصوصا العاملين في مراكز العزل وكبار السن، داعيا كافة المواطنين إلى التسجيل في المنظومة الخاصة بإعطاء اللقاح.
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قناة ليبيا
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