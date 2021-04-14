المجلس الأعلى للقضاء يرشح 8 شخصيات لمنصب النائب العام

رشح المجلس الأعلى للقضاء 8 شخصيات من الهيئات القضائية لشغل منصب النائب العام.

وأحال المجلس الأعلى للقضاء، الأسماء المرشحة إلى مجلس النواب، ردا على خطاب بهذا الشأن.

وجاء على رأس المرشحين، بحسب الخطاب الذي طالعته “الساعة 24″، فتحي عبد السلام سعد المستشار بالمحكمة العليا، وعبد الله المهدي الحداد الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس وعضو المجلس الأعلى للقضاء، ومحمد عبد الوهاب سليم محامي عام طرابلس، والصديق أحمد الصور رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، وجمال علي هدية الرئيس بمحكمة استئناف غريان، ومحمد سالم الحضيري الرئيس بمحكمة استئناف سبها، وإبراهيم عاشور العجيلي الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس، وكمال العجيلي البحري الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب طالبت المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 7 أسماء، وإحالتهم إلى مجلس النواب ليختار منهم واحدا لمنصب النائب العام.

ومنحت هيئة رئاسة النواب في خطابها، الذي طالعته “الساعة 24″، المجلس الأعلى للقضاء مهلة أسبوع، مشيرة إلى أن هذه المطالبة في سياق توصيات اللجنة المشكلة من رئيس المجلس لتولي فتح باب الترشح إلى المناصب السيادية.

وجاء في خطاب المجلس أن اللجنة أوصت بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بعقد جلسة وترشيح سبع شخصيات وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بنظام القضاء وتعديلاته.