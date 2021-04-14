اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يجب حفظ كرامة المحتاجين ومنع تصويرهم أثناء تلقي المساعدات

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات لمنع تصوير المحتاجين أثناء تقديم المساعدات الإنسانية.

ووجهت اللجنة كتابا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن ظاهرة تصوير المستهدفين ببرامج المساعدات الإنسانية، وحثتها على السعي في إصدار قرار عاجل يمنع تصوير المحتاجين أثناء عملية التوزيع بشكل نهائي، وبأي حال من الأحوال ويسمح فقط بتصوير عملية الإعداد والتجهيز وحركة السيارات والعاملين خلال فترة التجهيز، على أن يعمم القرار على المنظمات الدولية والأممية العاملة في ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني المحلية.

وأوضحت اللجنة أن العديد من المنظمات المحلية والدولية وجهات حكومية مثل وزارة الشئون الاجتماعية وهيئات الزكاة والأوقاف بتقديم المساعدات الإنسانية لهم، مضيفة “في غالب الأوقات يتم توزيع المساعدات مع كشف هوية المستفيدين وتصوير وجوه الأطفال والنساء وكبار السن وهم يتلقون المساعدات ثم تتلقفها وسائل الإعلام مما يسبب الضرر النفسي والأذى الاجتماعي للمحتاجين لفترات طويلة من الزمن”

ودعت اللجنة للسماح بتصوير المستفيدين للتوثيق الداخلي بما يضمن كرامة المستفيدين وبعد موافقتهم، مشددة على منع نشر الصور بالإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي والغرض من التصوير ضمان الممول أو الوزارة أن المساعدات وصلت لمستحقيها.