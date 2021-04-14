الحركة الوطنية الشعبية تحيي الذكرى 35 لجهوم الناتو على ليبيا

أحيت الحركة الوطنية الشعبية الليبية الذكرى الخامسة والثلاثين، للهجوم الذي شنه الحلف الأطلسي على ليبيا في العام 1986، واستهدف الزعيم الراحل معمّر القذافي، بسبب مواقفه من عدد من القضايا الوطنية والقومية.

وقال الحركة في بيان لها إن الهجوم استخدمت فيه تقنيات وتجهيزات حلف الناتو، وأكثر من مائة وسبعين طائرة حربية في كل من بنغازي وطرابلس، وأسفر عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المدنيين، وأبيدت أسر بكاملها، ودُمرت العديد من المنشآت والمباني والأحياء المدنية، في كل من مدينتي طرابلس وبنغازي.

وأضافت أنه “بعد مضى عشر سنوات على استشهاد القائد البطل معمر القذافي، ولازال التدخل الأجنبي والعدوان على أشده وبأيدي وكلائه المحليين” ممن سمتهم “الخونة والعملاء، وحلفائهم الأتراك والمرتزقة والإرهابيين، ولازالت ليبيا تقدم الشهداء دفاعا عن تراب الوطن وسيادته”.

ودعت الحركة الليبيين إلى ضرورة الاستمرار في النضال “لكشف اجندة الاستعمار في البلاد، والعمل على توحيد الصف ضد المرتزقة والمجموعات الإرهابية المؤذلجة، ودعم قواتهم المسلحة العربية الليبية لاستعادة ليبيا دولة آمنه حرة مستقلة”، بحسب نفس البيان.