الأعلى للقضاء يحيل لمجلس النواب أسماء المترشحين لمنصب النائب العام

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أحال المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس، اليوم الأربعاء، ثمانية أسماء لهيئة رئاسة مجلس النواب كمترشحين لمنصب النائب العام.

وفي كتاب للمجلس الأعلى للقضاء تضمنت الأسماء كل من، “فتحي عبدالسلام سعد المستشار بالمحكمة العليا، وعبدالله الحداد للرئيس بمحكمة استئناف طرابلس وعضو المجلس”.

كما تضمنت الأسماء، “محمد عبدالوهاب سليم محامي عام طرابلس، والصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، وجمال هدية الرئيس بمحكمة استئناف غريان، ومحمد الحضيري الرئيس بمحكمة استئناف سبها، وإبراهيم العجيلي رئيس محكمة استئناف طرابلس، وكمال العجيلي البحري رئيس محكمة استئناف طرابلس”.

يذكر أن مجلس النواب، كان قد خاطب المجلس الأعلى للقضاء لترشيح 7 أسماء وإحالتهم إليه ليختار منهم واحدا لمنصب النائب العام.