سفير ليبيا بروما يدعو إلى العمل الجاد لتفعيل معاهدة الصداقة وإعادة فتح الأجواء بين طرابلس وروما

روما 15 أبريل 2021 ( وال) – طالب السفير الليبي لدى إيطاليا ” عمر الترهوني ” بضرورة الإسراع في إعادة فتح الأجواء الليبية الإيطالية ورفع الحظر على الطيران الليبي.

وجاء ذلك خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والتعاون الإيطالي ” مانليو ديستيفانو ”

كما بحث اللقاء بحسب ما أفادت به السفارة الليبية في روما آخر مستجدات ملف التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتفعيل الاتفاقيات بينهما.

كما دعا الجانب الليبي إلى التركيز على ضرورة أحياء اللجان المشتركة للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها بين البلدين الصديقين.

وشدد السفير ” الترهوني ” خلال اللقاء على ضرورة العمل الجاد لتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسية واهم هذه الاتفاقيات هي معاهدة الصداقة. كما استعرض الجانبان آخر ما توصلت إليه اللجنة الليبية الايطالية المكلفة بمشروع الطريق الرابط بين رأس أجدير – أمساعد .

كما أكد السفير الليبي على الأخذ في الاعتبار ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول شنغن للمواطن الليبي.

وحضر اللقاء السفير ” باسكوالي فيرارا ” المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي ” لوجي دي مايو ” الى ليبيا . (وال- روما) ر ت

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