قتيل وجرحى في عملية أمنية لإخلاء بيوت الشباب بسرت

وقعت مساء أمس الأربعاء، بسرت اشتباكات مسلحة بين وحدات تابعة للجيش، ومجموعات مسلحة تستغل مقر بيوت الشباب وسط المدينة لاستخدامها في أعمال مشبوهة.

وقال مصدر من مدينة سرت، إن قوة أمنية مدعومة من الكتيبتين 166 و 604 داهمت، مقر تمركز مسلحين تابعين للقوات المساندة استغلوا الزي العسكري في أعمال سرقة وخطف وتجارة ممنوعات في مقر بيوت الشباب بالحي الثاني وسط المدينة.

وبحسب المصدر فقد أسفرت المداهمة عن مقتل أحد أفراد المجموعات المتمركزة في بيوت الشباب، وإصابة آخرين تم إسعافهم إلى مستشفى ابن سيناء لتلقي العلاج وإحالة من تم القبض عليهم للشرطة العسكرية للتحقيق.