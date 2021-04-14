سفير ليبيا بروما يدعو إيطاليا لإعادة فتح الأجواء الجوية بين البلدين

طالب السفير الليبي لدى إيطاليا ” عمر الترهوني ” بضرورة الإسراع في إعادة فتح الأجواء الليبية الإيطالية ورفع الحظر على الطيران الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء الترهوني بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والتعاون الإيطالي ” مانليو ديستيفانو “.

وبحث اللقاء بحسب ما أفادت به السفارة الليبية في روما آخر مستجدات ملف التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتفعيل الاتفاقيات بينهما.

كما دعا الجانب الليبي إلى التركيز على ضرورة إحياء اللجان المشتركة للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها بين البلدين الصديقين.

وشدد السفير ” الترهوني ” خلال اللقاء على ضرورة العمل الجاد لتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسية وأهم هذه الاتفاقيات هي معاهدة الصداقة.

واستعرض الجانبان آخر ما توصلت إليه اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بمشروع الطريق الرابط بين رأس اجدير – امساعد.

وأكد السفير الليبي على الأخذ في الاعتبار ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول شنغن للمواطن الليبي.

وحضر اللقاء السفير ” باسكوالي فيرارا ” المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي ” لوجي دي مايو ” إلى ليبيا .