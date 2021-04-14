حكومة الدبيبة تتسلم 150 ألف جرعة لقاح كورونا من تركيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، وصول شحنة لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا إلى مطار معيتيقة بطرابلس، تحتوي على 150 ألف جرعة، مقدمة من تركيا إلى ليبيا.

وقالت الحكومة في بيان على حسابها في فيسبوك، إن ليبيا تكون قد تسلّمت إجمالي 435 ألفا و850 جرعة من اللقاحات، على 4 دفعات، اثنتان من الروسي “سبوتنيك 5″، وواحدة من البريطاني “أسترازينيكا”، والأخيرة “سينوفاك” الصيني من تركيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة في أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستقدم 150 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى ليبيا في إطار دعم قطاع الصحة في مواجهة الجائحة.

واتفقت ليبيا وتركيا على الالتزام بتعزيز التنسيق بين مؤسساتهما الصحية في مكافحة الأوبئة، في المقام الأول ضد جائحة فيروس كورونا، وفق ما جاء في البيان المشترك الصادر عقب اختتام الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي- التركي، الإثنين.