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كرموس: يجب حماية الشركات التركية في ليبيا من تخريب أجهزة المخابرات الخارجية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس أن عقد اتفاقيات مهمة مع شركات تركية ضخمة هي شراكة حلفاء تساهم في تنمية البنية التحتية والخدمات المقدمة للشعب الليبي، وتزيد فرص العمل في ليبيا.

وقال كرموس، في تصريح لقناة “الجزيرة ” القطرية، إن زيارة الحكومة الليبية إلى تركيا كانت مميزة، وتعطي مؤشرًا إيجابيًا لحجم التعاون الكبير مع الدولة التركية من خلال عدة وزارات، وهذه هي الرسالة التي تريد الحكومة الليبية إرسالها للداخل والخارج، على حد ادعائه.

وطالب عضو مجلس الدولة الاستشاري، بدعم الشركات التركية دون أي عرقلة، وحمايتها مما وصفه بـ”التخريب المتعمد الذي تحاول مخابرات دول زعزعة الاستقرار في ليبيا إحداثه للتشكيك في الوضع الأمني بالبلاد” حسب زعمه.

وادعى كرموس أن الحكومة التركية وشركاتها التي وصفها بـ”الرائدة” في مجالات مختلفة تستحق توقيع هذه الاتفاقيات، خاصة بعد الدعم الاستثنائي المقدم من تركيا أثناء في صد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واضح انك خروف غبى ومتخلف عقليا وجاهل الم تسمع وزير خارجية تركيا قال انه يوجد تنسيق استخباراتى بين مصر وتركيا الم ترى ياخروف السفير التركى يحضر فى طبرق جلسة البرلمان لحلف اليمين فى حماية الجيش الوطنى الزمن تغير وانت تعيش فى ظلام فمصر بها استثمارات تركية وقطرية لم تتاثر بسوء العلاقات وكذلك توجد اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا واى اتفاقيات بين ليبيا وتركيا بضوء اخضر مصر مقابل سحب المرتزقة والجنود الاتراك عقب شهر رمضان مع تخلى اردوغان عن الاخوان وتقديمهم قربان .
    انتهى الدرس ياغبى !!!

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  • كرموس واضح انك جاموس فى السياسة وتعيش فى نجاسة فتركيا لا تفكر بعقليتك الغبية وتعرف كيف تتفاوض مع مصر لحماية مصالح الطرفين واعلن اليوم عن عقد اجتماعات امنية بين البلدين حيث تريد مصر تسليم الاخوان وتريد تﻻكيا طردهم فقط

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