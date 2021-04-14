اشتباكات في سرت بعد الاعتداء على شخص وسلب سيارته

اعتدى عدد من الأشخاص المسلحين على رجل أمام بيته وعلى مرأى عائلته في ضواحي سرت، وأصيب الضحية بجروح بليغة، قبل أن يسرق المسلحون سيارة الضحية ويلوذون بالفرار.

وذكر مصدر أنه تم تتبع السيارة عن طريق نظام وتحديد مكانها في محيط الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، بجانب مقر بيوت الشباب ومقابل مقر التعليم وثانوية عقبة بن نافع المطلات على طريق شاطئ البحر.

وأثناء مداهمة الموقع تم الرد على فرقة القبض بالرصاص وكان الرد بالمثل من قوة القبض، وفي النهاية تم إرجاع السيارة والقبض على المجموعة بالكامل.

يشار إلى أن مقر بيوت الشباب تتمركز فيه كتيبة من ورشفانة، وسبق أن شهد اشتباكاً قبل شهرين تقريباً وحُرقت فيه سيارة سقطت عليها قذيفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية