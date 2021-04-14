خالد المبروك يطالب كافة المراقبين الماليين بالخارج بتقديم تقارير مالية مفصلة

طالب وزير المالية في الحكومة خالد المبروك، كافة المراقبين الماليين في السفارات والقنصليات الليبية بالخارج، بتقديم تقارير مالية مفصلة عن الودائع بالحسابات الخاضعة لإشرافهم.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية للوزارة، دعا المبروك أيضا، إلى تحديد قيمة الوديعة وبيان الحركة المالية والأرصدة وفقا لآليات التسويات المالية المعمول بها في هذا الشأن، في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخه إلى إدارة الخزانة بديوان الوزارة. كما منع المنشور نقل الودائع المالية أو التصرف بها في غير أوجه الإنفاق المحددة لها، إلا بإذن مسبق من وزير المالية.

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