ضبط كمية من كوابل الكهرباء والأسلاك مشتبه في سرقتها بالسهل الغربي

أعلنت مديرية أمن السهل الغربي، اليوم الخميس، عن نجاح قسم البحث الجنائي بالمديرية من إلقاء القبض على شخصين وبحوزتهما أجولة بداخلها كوابل كهربائية وخردة أسلاك كهربائية يشتبه في كونها مسروقة.

وقالت المديرية، في بيان لها اليوم الخميس، إن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي، تمكنوا من ضبط شخصين الأول (س .ع) والثاني (أ. ب) على متن سيارة نوع فورد لونها رصاصي دفع رباعي على الطريق الرابط بين رأس عطية وعبد الصمد.

وضبط المتهمين وبحوزتهما (12) شوال وبداخلها كوابل كهربائية والبعض خردة وأسلاك كهربائية ويشتبه في كونها مسروقة وبالتحقيق مع المتهمين أفادوا بأنهم قاموا بشرائها من شخص من مدينة زوارة يدعي (ق.س) (مطلوب)، حيث تم أخذ الإجراءات اللازمة وأحيلت القضية للنيابة العامة.

وأشارت المديرية إلى أن ذلك يأتي في إطار مكافحة الجريمة والحفاظ على المال العام الذي أصبح سرقته ظاهرة سلبية تفشت في المجتمع وتعود بالأثر السلبي على الوطن والمواطن.