يوسف الفارسي: تركيا واليونان تتسابقان للتحالف مع ليبيا

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية يوسف الفارسي وجود صراع قائم بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط.

وقال الفارسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن محاولة تركيا واليونان التقرب من ليبيا بتوقيع اتفاقات بحرية بغرض الاستفادة من المقومات الاقتصادية المتمثلة في الطاقة والغاز، مشيراً إلى أن الموقع الفريد لليبيا.

وأوضح الأكاديمي الليبي أن التسابق التركي اليوناني لفتح قنوات تواصل مع السلطات الليبية الجديدة هدفه النقاش حول الاتفاقات الموقعة بين طرابلس وأنقرة، في عهد الحكومة الليبية السابقة برئاسة فايز السراج، مؤكداً أن اليونان وتركيا تسعيان لاستئناف المفاوضات حول النزاعات البحرية في المتوسط وكلتاهما تسعيان لتحالف مع ليبيا.

بدوره، أوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن محمد المنفي بحث خلال زيارته إلى اليونان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طرابلس وأثينا، ومناقشة كافة القضايا العالقة وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المنفي خلال زيارته لليونان عن امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبدياً الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة حاليًا تمهيدًا لأي اتفاقات مستقبلية، يمكن أن تبرمها السلطة القادمة المنتخبة، بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية.