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وزير الدفاع الإيطالي لنظيرته الفرنسية: روما ملتزمة بالاتفاقية العسكرية الموقعة مع ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير الدفاع الإيطالي ” لورينزو جويريني ” التزام بلاده بالاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة مع ليبيا في ديسمبر الماضي.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها ” جويريني ” مع وزيرة الدفاع الفرنسية ” فلورانس بارلي ” في باريس أمس الأربعاء وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار إلى أن العلاقة بين إيطاليا وفرنسا متينة وفعالة، مؤكداً أن التعاون على الساحة الدولية قد يعطي مساهمة كبيرة.

وأضاف ” جويريني ” تعليقاً على لقائه اليوم مع نظيرته الفرنسية ” فلورنس بارلي ” في باريس، أن الملف الليبي سجل بالتأكيد تطورات إيجابية في الأشهر الأخيرة.

وشدد ” جويريني ” على ضرورة الاستعداد في هذه المرحلة للاستجابة بفعالية لاحتياجات المؤسسات الليبية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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