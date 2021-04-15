وزير الدفاع الإيطالي لنظيرته الفرنسية: روما ملتزمة بالاتفاقية العسكرية الموقعة مع ليبيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي ” لورينزو جويريني ” التزام بلاده بالاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة مع ليبيا في ديسمبر الماضي.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها ” جويريني ” مع وزيرة الدفاع الفرنسية ” فلورانس بارلي ” في باريس أمس الأربعاء وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار إلى أن العلاقة بين إيطاليا وفرنسا متينة وفعالة، مؤكداً أن التعاون على الساحة الدولية قد يعطي مساهمة كبيرة.

وأضاف ” جويريني ” تعليقاً على لقائه اليوم مع نظيرته الفرنسية ” فلورنس بارلي ” في باريس، أن الملف الليبي سجل بالتأكيد تطورات إيجابية في الأشهر الأخيرة.

وشدد ” جويريني ” على ضرورة الاستعداد في هذه المرحلة للاستجابة بفعالية لاحتياجات المؤسسات الليبية.