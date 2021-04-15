تونس تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى ليبيا بدءا من 27 أبريل

أعلنت الخطوط الجويّة التونسية أنها ستستأنف رحلاتها إلى ليبيا بدءًا من السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري بعد إعادة فتح التمثيلية التجارية للشركة في طرابلس.

وقررت الخطوط التونسية، وفق مصدر مسؤول في الشركة، نقلت عنه “وكالة الأنباء الليبية”، إعادة الرحلات إلى ليبيا بمعدل تسيير 5 رحلات أسبوعيا، 3 رحلات إلى مطار معيتيقة بطرابلس و 2 إلى مطار بنغازي، مع إمكانية توسيع عدد الرحلات في الأشهر القادمة، بعد تقييم المردودية والطلب على الرحلات .

وأوضح موقع الشركة على شبكة التواصل الاجتماعي ان نسق الرحلات سيعود إلى مستوياته العادية بمعدل رحلة يومية أو أكثر على المدى القريب .

ومنذ يوم الـ 14 من مايو المُقبل ستوفر الخطوط التونسية سبع رحلات أسبوعيّة إلى طرابلس، وثلاث رحلات إلى بنغازي . وتشترط الخطوط التونسية للسفر على متن طائراتها نتيجة اختبار “كورونا” سالبة لا تتجاوز 72 ساعة .

يُذكر أنّ رحلات الخطوط التونسية قد توقّفت إلى المطارات الليبية منذ عام 2014 .